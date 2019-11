Descrizione evento: Dopo 10 anni e molte date i Mutonia arrivano nel "peggior bar del basso Lazio": BAR CICERONE.



MUTONIA, band formata nel 2009 a Ceprano (FR).



x Prostin (chitarra/voce)

x Fabio Teragnoli (basso/cori)

x Maurizio Tomaselli (batteria/cori).



"MUTONIA sta per mutare nell'essere senza perdere la coscenza di se.

Ed è il termine che ci accompagna dal 2009 ad oggi.”

---------------------------------------------------------------

Nel 2011 registrano un CD Live: "Mutonia live 2010-2011" di 9 brani.

Nel 2012 entrano in studio per registrare "Gain From Waste", EP di 5 brani.

Nel 2014 registrano "Blood Red Sunset" con Walter Corneli, pubblicano l'album e la band si inizia a spostare in modo più frequente. Due singoli vengono estratti da questo album: “Blood Red Sunset” e “Rage”.

L'album viene distribuito anche in Svezia dalla Ozium Records.

Nel 2015 entrano in studio e registrano "Wrath Of The Desert" al Rock And Bones Studio di Fiuggi.

Due singoli vengono estratti dall'album: "Lonely Soul” e “Thunderstorm”.

"Wrath Of The Desert" raggiunge la Svezia tramite la Ozium Records.

Nel 2016 la band registra un'EP di 5 brani, "One Way Ticket", nel VDSS Studio di Morolo (FR) e viene presentato con i singoli: “The Runner”, “Generation Z(h)ero”, “One Way Ticket” e “N.5”.

Nel 2019 la band torna in studio e registra "Radio EP”, in uscita a Dicembre. Singoli estratti: “Come Over” e "Radio".



2011 - Mutonia Live! 2010-2011 (live)

2012 - Gain From Waste (EP)

2014 - Blood Red Sunset (album)

2015 - Wrath Of The Desert (album)

2016 - One Way Ticket (EP)

2019 - Radio EP (EP)



Facebook: https://www.facebook.com/mutoniarock/

You Tube: https://www.youtube.com/TheMutonia