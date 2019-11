Descrizione evento:

Info e programma dettgliato:339 4386420 (anche whatsapp)

stelladeiventi.trek@gmail.com



Tipologia: vacanza con escursioni di trekking, camminate e visite giornaliere adatte a tutti.

Sistemazione in albergo a Lucca



1° Appuntamento per chi parte da Roma: ore 8,30 Roma - Stazione metro Rebibbia - Bar Antico Casello

2° Appuntamento sul posto per chi arriva in modo autonomo e/o da altre parti di Italia: ore 12 a Villa Torrigiani - Via del Gomberaio 3 Camigliano, Capannori (Lucca)



Spostamenti: Auto private messe a disposizione dai partecipanti. I costi degli spostamenti in auto (carburante ed eventuali pedaggi) andranno ripartiti tra i componenti dell’equipaggio di ogni macchina, fatta esclusione del proprietario/conduucente.

Formeremo gli equipaggi telefonicamente cercando di occupare tutti i posti macchina.

Quota di partecipazione: € 328,00. Prenotazioni entro il 28 novembre



Comprende :

· alloggio in camera doppia con bagno

· 3 prime colazioni, 3 pranzi al sacco, 2 cene + 1 cenone ( bevande incluse).

· Guide da Roma e guide locali



Non comprende :

· viaggio e spostamenti locali

· supplemento camera singola € 18/ notte ( secondo la disponibilità della struttura e fino ad esaurimento)

· Ingresso villa Torrigiani (giardino ed interni): da € 9 a 12 a seconda del gruppo



