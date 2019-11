Descrizione evento: Capodanno 2020 da Angeli Rock, cena servita, karaoke e disco!



Capodanno 2020, Angeli Rock si presenta con il vestito buono delle feste dove è impossibile mancare con il gran cenone, dj set e karaoke!



Da Angeli Rock avrai tutto ciò che serve per realizzare una fantastica festa di capodanno, camerieri esperti e veloci, un menù dove il cibo non può terminare grazie alla nostra cucina e relativa brigata in sede e ad una accurata preparazione dedicata all’evento, barman professionisti con distillati di qualità, animazione e divertimento assicurato dai dj resident, insomma, la certezza di trovare ciò che si cerca e ciò che si è promesso è fondamentale per non rovinarti il tuo capodanno a Roma, noi siamo la soluzione al tuo capodanno sicuro!



Angeli Rock aprirà tutti e 4 i suoi livelli, dandovi la possibilità di andare anche in terrazza panoramica per godervi i fuochi di artificio dall’alto, anche il giardino riscaldato sarà una zona utile per vivere il capodanno 2020, per poi completare il tutto con le sale interne e la discoteca.



Insomma, non credo ci voglia molto per convincerti, ma se proprio vuoi il colpo di grazia, eccoti servito:



IL COSTO: 65 EURO

La cena servita include vino e acqua a tavola, prosecco a mezzanotte musica durante la cena, accesso alla discoteca e accesso alla terrazza panoramica



I prezzi dei drink extra hanno il costo da menù’, da 3,50€ a 8€, le bottiglie da 16 euro, quindi per questo evento non sono previsti sovraprezzi (lo sappiamo…molti lo fanno, noi no!)



Durante la serata ci sarà lancio di gadget degli sponsor, maglie e cappelli Angeli Rock!



…unica richiesta obbligatoria: tanta voglia di divertirsi!

Come si svolge la serata:

ore 20:00 accesso alla struttura

ore 21:00 inizio cena

ore 23:00 inizia la festa!!

Ore 24:00 conto alla rovescia e brindisi a gogo’



…da questo momento in poi discoteca e divertimento!!!



2 sale con Musica a 360°, karaoke, lounge area, dj’s…ed il divertimento che ci contraddistingue in ogni evento che facciamo!





AFFRETTATI!

SE FERMI IL TUO TAVOLO CENA ENTRO IL 24 DICEMBRE AVRAI OMAGGIO 1 DRINK CARD EXTRA (utilizzabile il 31) E 1 COUPON SCONTO APERITIVO (utlizzabile sempre)





Per i dettagli clicca il link qui sotto

https://www.angelirock.it/capodanno-roma.htm



Non aspettare, prenota!



Angeli Rock

Via Ostiense 193 B/C

0686708250



www.angelirock.it