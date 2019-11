Descrizione evento: PACCHETTI CAPODANNO 2020 ROMA OSTIA ANTICA PARK HOTEL



08/11/2018 - 31/12/2019 Le strepitose offerte per il Capodanno 2020 !!!!!!



Pacchetti comprensivi di Cenone di San Silvestro, Pernotto in Camera matrimoniale per la notte del 31/12/2019 e colazione del 1/1/2020:

Pacchetto Top Spa - € 180 per persona:



*Percorso Wellness Spa di 1 ora il 31/12 o il 1/1

*Cenone di San Silvestro

*Pernotto del 31/12 in Camera matrimoniale

*Prima colazione del 1/1 fino alle ore 11.00

*Brunch buffet del 1/1 a partire dalle ore 13.00

*Late checkout ore 16.00 *** Pacchetto Deluxe - € 150 per persona:



*Cenone di San Silvestro

*Pernotto del 31/12 in Camera matrimoniale

*Prima colazione del 1/1 fino alle ore 11.00

*Brunch buffet del 1/1 a partire dalle ore 13.00

*Late checkout ore 15.00 *** Pacchetto Classic - € 130 per persona: *Cenone di San Silvestro

*Pernotto del 31/12 in Camera matrimoniale

*Prima colazione del 1/1 fino alle ore 11.00

*Late checkout ore 13.00 *** Info e prenotazioni 065652089

Email: info@ostiaanticaparkhotel.it

Whatsapp: 3917563826