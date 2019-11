Descrizione evento: Al Porto turistico di Roma nella splendida realtà romana direttamente sul mare, a ridosso delle bellissime imbarcazioni, 10 giorni di Arte contemporanea dedicata all’arte, alla cultura e al piacere di conoscere gli artisti personalmente. Quindici artisti di estrazioni e personalità diverse, circa 30 opere dal comune denominatore. Ogni opera avrà l’onere e l’onore di cercare di trasmettere le sensazioni che solo l’arte riesce a comunicare, per immergersi in un contesto artistico unico nel suo genere e avere la possibilità di comprare qualcosa di unico, singolare, particolare. Artisti che visto l’interesse che riscuotono, la Galleria Ess&rrE li promuove con lavori di assoluta qualità con le mostre che sono appunto un filo conduttore per la promozione del lavoro progettuale che la galleria sta diffondendo nella splendida realtà romana direttamente sul mare.

Le opere in esposizione sono di: Nicole Auè, Filippo De Luca, Giusy Dibilio, Maurizio Diretti, Didif (Daniela Delle Fratte), Emanuela Fera, Giusy Cristina Ferrante, Laila, Rita Lombardi, Anna Lisa Macchione, Anna Maggio, Romeo Mesisca, Leandro Ricci, Michelangelo Riolo, Anna Maria Tani.

Dal 26 novembre al 6 dicembre 2019 in mostra alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma - locale 876

