Descrizione evento:



Appuntamento con la musica da Angeli Rock!



Per rendere la vostra cena o dopocena ancora più piacevole Angeli Rock vi propone una serata con musica dal vivo dove settimanalmente si alterneranno grandi artisti e cover band.



La musica farà solo da sfondo così da farvi passare dei momenti piacevoli con le hit del presente e del passato rivisitate in chiave acustica.



Se vuoi rendere ancora più emozionante il tuo compleanno o la tua serata mangiando del buon cibo, sorseggiando uno dei nostri deliziosi cocktail e ascoltando dell’ottima musica dal vivo, Angeli Rock è il posto giusto per te!



Che aspetti prenota!



ANGELI ROCK

Via Ostiense, 193B

Metro Basilica di San Paolo

Roma RM



Info & Prenotazioni APERICENA/CENA/DOPOCENA: 0686708250

/https://www.angelirock.it/