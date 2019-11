Descrizione evento: Palazzo Corsini ed il Cenacolo alchemico di Cristina di Svezi

Visita guidata a soli €13 comprensivi di diritti di prenotazione salta fila e vox (auricolare) la prima domenica del mese (max 25 partecipanti).



QUANDO

Domenica 1° dicembre 2019, h 11.00



INFO

-La visita è adatta anche per ragazzi dai 12 ai 18 anni.

-La visita sarà condotta da: Marco Rossi, storico dell'arte in possesso dell'abilitazione di guida turistica della Provincia di Roma.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Via della Lungara 10 (presso l'entrata del Palazzo).

-Si raccomanda la massima puntualità onde evitare che lo staff del Palazzo possa negare l'accesso ad eventuali ritardatari una volta partito il nostro turno d'entrata.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata, comprensivo di diritti di prenotazione salta fila e vox (auricolare):

€13 adulti

€6 (14-17 anni)

€4 (6-13 anni)

gratis (0-5 anni).

+ biglietto d'ingresso: gratuito la prima domenica del mese



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Palazzo Corsini ospita la prima galleria nazionale d’arte antica creata in Italia, al suo interno vi si conservano capolavori del Caravaggio, Beato Angelico, Rubens, Murillo e molti altri.

Del percorso di visita fa parte anche l’appartamento con alcova, appartenuto alla carismatica ed eccentrica Cristina Regina di Svezia che vi dimorò fino alla morte avvenuta nel 1689. Appassionata del conoscere e del sapere, fu con lei che nacque e prese significato il “salotto culturale”, dove si discuteva oltre che di storia, arte e astronomia, anche di scienze occulte e alchimia.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3281993664 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



