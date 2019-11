Descrizione evento: Forme e colori alla GNAM: strizza gli occhi della fantasia e descrivi l’opera d’arte insieme a noi

Visita guidata interattiva per bambini alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a soli 10€ comprensivi di biglietto d'ingresso la prima domenica del mese.



QUANDO

Domenica 1° dicembre 2019, h 15.30



INFO

-La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e operatrice didattica specializzata nel lavorare con i bambini.

-Durata: circa un'ora e mezza.

-Età consigliata: 5-10 anni. Sarà compito della guida coinvolgere tutti i bambini incoraggiandoli a partecipare attivamente all’evento ed a interagire fra loro.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Viale delle Belle Arti 131 (presso l'entrata della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, GNAM).

-Ricordiamo che l'accesso al sito è unico e contingentato per motivi di sicurezza, e non c'è modo di evitare eventuali file.

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Bambini (4-17): €10

Accompagnatori adulti: €3 (fino a un massimo di 2 accompagnatori per bambino)

Nonni accompagnatori: gratis per la promozione “W i Nonni!”

Altri accompagnatori adulti, oltre i primi due: €9

+ biglietto d'ingresso: gratuito per tutti la prima domenica del mese. Per verificare il costo del biglietto Cliccate qui)

+ eventuale auricolare per gli adulti (vox)

*Nel caso in cui il numero degli accompagnatori adulti superasse i 15 iscritti sarà nostra cura prenotare per gli adulti l'utilizzo di un auricolare per rendere anche per loro l'ascolto della nostra guida piacevole e rilassante, oltre che a garantire la massima sicurezza per i bambini che saranno sempre in contatto audio con i loro genitori che li seguono mantenendo la giusta distanza che permetterà loro di poter interagire con la guida e gli altri bambini esprimendosi in maniera autonoma e indipendente. Il costo dell'auricolare per gli adulti è €2.



ATTENZIONE: Chiediamo agli adulti di fare un passo indietro rispetto ai bambini così da renderli protagonisti dell'evento.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Perché gli artisti moderni dipingono così? Cosa vogliono raccontarci dipingendo tutto storto o bucando le tele? Sembra quasi che su questi quadri, si siano rovesciati i barattoli di pittura!

Usiamo la fantasia per scoprire colori, materiali, autori e opere famose dell'arte contemporanea: la fantasia prende il sopravvento e semplici tratti possono diventare una storia. Tu cosa ci vedi in questa immagine? Strizza gli occhi e usa la fantasia perché anche tu sei un artista, e potrai raccontare la tua storia.

*I bambini sembrano avere un'inclinazione spontanea che li porta a capire ed apprezzare l'arte moderna e contemporanea, spesso meglio degli adulti.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età dei bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



Foto tratta in rete (scatto anonimo)