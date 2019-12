Descrizione evento: Per il prossimo weekend a Latina all’interno di Palazzo M, torna “Mangiare con Gusto”,la rassegna enogastronomica ideata e curata dalla giornalista Adele Di Benedettoed organizzata dall’Almadelacon la collaborazione dell’associazione eccellenze d’Italia, che giunge con questa alla sua settima edizione.

L’iniziativa godedel patrocinio del Comune di Latina, dell’Arsial Regione Lazio, della Confcommercio Lazio Sud e la partnership con l’istituto Agrario San Benedetto.

Un salotto elegante e raffinato dedicato al settore enogastronomico e alla promozione della cultura del buon cibo, che vede la partecipazione di produttori provenienti dal Lazio ma anche fuori regione (Marche e Molise) che presenteranno durante l’evento, prodotti di nicchia e di altissima qualità. Un percorso tra degustazioni, ricette tipiche, racconti e laboratori dedicati al cibo.

Conosci, partecipa e mangia. I visitatori saranno coinvolti in un viaggio enogastronomico fatto di sapori e saperi. Potranno conoscere diversi produttori e le loro storie enogastronomiche, partecipare ai laboratori e ovviamente mangiare.

Sabato 7 dicembre l’ingresso è dalle ore 17.00 sino le 22.30, domenica dalle ore 11.30 sino le 22.00 con apertura continuativa anche a pranzo.

“Crea il tuo menu di prodotti genuini dal produttore al consumatore”. Pasta, porchetta di Ariccia, salumi, formaggi stagionati, tartufi fresco e salse tartufate, zafferano, prodotti con aloe, mozzarella di bufala, legumi, polenta, zuppe ed insalate con verdure, olio, vini, birre artigianali, grappe e amari, panettoni artigianali, torroni, dolci secchi, caffè e tanto altro. E per chi ha intolleranze alimentari saranno presenti alcuni prodotti Gluten Free.

Queste alcune delle degustazioni che ognigiorno i produttori proporranno per far apprezzare i propri prodotti ma anche per dare consigli su come utilizzarli in cucina. Maestri norcini, casari, chef, sommelier, accompagneranno i visitatori in un evento che vede protagonista il cibo per un viaggio enogastronomico fatto di sapori e saperi.

Torna anche in questa edizione la Pro Loco Città di Anzioche durante l’evento farà assaporare ricette tipiche con pescato locale.

Mangiare con Gusto, anche in questa edizione, unisce il buon cibo al volontariato ospitando all’interno dell’evento, uno spazio dedicato all’ Avis Latinaper sottolineare l’importanza dell’attività promossa dall’Associazione e sensibilizzare le persone al valore della donazione di sangue.

Durante l’evento sarà possibile partecipare ai “Gusto lab”.Si terranno laboratori e dimostrazioni dedicate alla conoscenza dei cibi rivolti a grandi e piccolini. Tra questi non perdete sabato 7 dicembre alle 18.30 l’aperitivo natalizio a cura di Forever Living Products. Mentre domenica 8 dicembre a partire dalle ore 12 “Costruiamo l’albero sostenibile”, curato da ArredoPallet, un laboratorio dedicato ai più piccoli che unisce spirito natalizio ed ecostenibilità, per poi continuare nel pomeriggio con i laboratori “Mani in pasta” a cura di Forno Sergio e “Christmas Time- Decora il tuo dolce natalizio” a cura di Operà Lab. Infine, alle 19 sarà presentato il progetto contro lo spreco alimentare di Marco Bocchini con la birra “Pane Liquido”.

Durante il percorso di degustazione sarà possibile ammirare gli scatti di Claudia Chittano, artista pontina, con la mostra “Frontiere Umane”.

L’ingresso alla manifestazione è di 10 euro e comprende assaggi presso tutti gli espositori, 5 degustazioni a scelta e la partecipazione ai Gusto lab. Per i bambini fino 10 anni ingresso, assaggi e 5 degustazioni GRATIS.

Un ringraziamento sentito e di grande stima da parte degli organizzatori va a tutto il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed in particolar modo al Colonnello Michele Bosco, alle aziende sponsor e partner che condividono appieno le finalità del progetto:Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino, Conad, Doma srl, Lavanderia Baccini, Arti Grafiche Civerchia Tipografia, Arredo Pallett, media partner ufficiale Lazio Tv .



Per seguire l’evento e il programma dei Gusto Lab si può visitare la pagina facebook http://www.facebook.com/mangiarecongusto.it-

Sito dell’organizzazione Almadela eventi e produzioni tv http://www.almadela.it