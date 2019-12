Descrizione evento: A Natale 2019 “Si fece buio e cominciò a far freddo e Giuseppe continuò a bussare a tutte le porte, delle case e delle locande ma nessuno apriva… tutti li rifiutavano… Proseguirono per la via finché…” Liberamente tratto dai racconti della tradizione popolare, con “La Stalla di Ruth” vogliamo rivivere con voi la Santa Notte, accogliendo il Bambino Gesù, all’insegna dell’umiltà della vita e della semplicità delle cose.

Spettacolo teatrale accompagnato da bellissime musiche attuali eseguite dal Coro Parola di Vita. Da non perdere!! Vi aspettiamo!!!