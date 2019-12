Descrizione evento: Sono in tanti a credere che Marte possa apparire grande quanto la Luna, che la Terra sia piatta o che l’uomo non sia mia stato sulla Luna. Perché crediamo alle astrobufale? Come difendersi dalle false notizie che circolano in rete? Come selezionare fonti e contenuti delle fake news? Se ne parlerà venerdì 13 dicembre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa in occasione dell’Astroincontro “Le fake news dell’astronomia”. L’evento, dedicato sia alla scoperta delle astrobufale che all’osservazione del cielo, è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata nella diffusione della cultura scientifica da oltre 20 anni. “Cosa si intende per astrobufala? Una infinità di false notizie e opinioni sull’astronomia: notizie inventate e opinioni senza basi scientifiche”, spiega Antonietta Guerrieri, esperta divulgatrice dell’ATA e relatrice della conferenza. “In occasione dell’evento del 13 dicembre si parlerà di supermarte, della superluna, dell’astrologia, la più grande astrobufala, degli ufo nell’arte, delle diverse idee della discesa dell’uomo sulla Luna, delle assurde ipotesi ricavate dall’archeoastronomia e di tanto altro ancora. Spiegheremo inoltre come capire quali sono le astrobufale e come smantellarle”. Al termine della conferenza sarà possibile mettere l’occhio all’oculare dei telescopi per osservare le meraviglie del cielo con grande livello di dettaglio, con gli operatori dell’ATA Paolo Crescenzi e Matteo Petrassi. In caso di maltempo, sarà possibile assistere a uno spettacolo di astronomia all’interno del planetario, formidabile strumento di simulazione del cielo.



Per maggiori informazioni e per prenotare consultare il link: http://lnx.ataonweb.it/wp/events/le-fake-news-dellastronomia/