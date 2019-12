Descrizione evento: Mostra “Natale d’Arte” al Porto turistico di Roma

L’accoglienza sul territorio romano è molto ricca, fra le tante proposte culturali in città, nel centro, in periferia o sul mare, ci sono offerte per tutte le esigenze. La Galleria Ess&rrE, situata nel Porto turistico di Roma, di fronte al mare e a pochi chilometri dal sito archeologico di Ostia Antica propone la Mostra “Natale d’Arte” in cui 20 artisti si confrontano per posizionarsi nel panorama nazionale artistico fra le proposte che la Galleria, nella persona del management Roberto Sparaci e del direttore artistico Sabrina Tomei con la valida collaborazione di Alessandra Antonelli che cura i rapporti con gli artisti, porta avanti con entusiasmo e rinnovata energia anche in virtù dei successi televisivi che la domenica sera sui canali 123 ddt e 868 sky di Arte Investimenti, sta portando a conoscenza anche dei meno esperti, artisti di qualità assoluta, a cui viene dedicata la massima attenzione per dare loro la giusta promozione per far si che le opere abbiano, come sta accadendo con sempre maggiore frequenza, la giusta collocazione nelle collezioni private. Dal figurativo all’astratto, dal surrealismo al concettuale passando per l’informale, quadri e sculture per una grande scelta di qualità e corrente pittorica a cui nessuno potrà astenersi. Ogni opera viene selezionata con cura ed esposta con dovizia di particolari in modo che il fruitore possa avere, con la massima tranquillità, modo di scegliere l’opera da accogliere nella propria collezione. Gli artisti in mostra sono: Giovanni Manzo – Anna Maria Tani – Francesco Ponzetti – Antonella Squillaci – Giò Stefan – Giusy Cristina Ferrante – Rosy Mantovani – Sebastiano Plutino – Federica Marin – Enrica Zucchin – Andrea Marchesini – Didif (Daniela delle Fratte) – Giusy Dibilio – Tano Festa – Achille Perilli – Valentina Roma – Mirella Scotton – Sabrina Golin – Elena Modelli. La mostra inaugurerà il 21 dicembre 2019 alle 16:00 e si concluderà il 24 gennaio 2020. Durante tutte le feste la Galleria osserverà i seguenti orari. Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00 – il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 o su appuntamento per orari personalizzati. Chiuso il 24-25-26-31 dicembre e il 1° gennaio 2020. Galleria Ess&rrE Porto turistico di Roma Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – Loc. 876 Tel. 329 4681684 galleriaesserre@gmail.com www.accainarte.it