Descrizione evento:

EVENTO MUSICALE LIRICO!

Dopo la Scala di Milano, anche a Torre Maura si respira aria di Opera!

Con i celeberrimi, il Baritono Valerio Pagano e la Soprana Elisabetta Braga, la William School Music e "La Via Del Fare" invitano tutte le persone di Torre Maura a partecipare al Concertino di Natale in Lirica!

Vi aspettiamo numerosi il 18 Dicembre in Via dei Colombi 163, dalle ore 17:30, per augurarci un Buon Natale!

Ingresso libero e gratuito