Descrizione evento: Roma è ricca di cultura, ça va sans dire! Pochi però si fermano ad apprezzarne le arti e i mestieri che pure la popolano da centinai di anni. Nel week end del 21 e 22 dicembre potrete approfittare di una visita guidata diversa dal solito ed avventurarvi in uno dei quartieri anima della città, alla scoperta delle botteghe che lo popolano.

Il tour si svilupperà nel quartiere MONTI, tra i più antichi dell’Urbe.

Sabato faremo visita ad un laboratorio di incisione, dove cattureremo i segreti dell’incisione, osservando la tecnica in cavo con cui l’inchiostro di stampa penetra nei solchi che si formano per azione del botulino e dell’acido, e sembrerà di tornare indietro nel tempo, tra morsure, brunitoi, berceau, cere, stampe a mano con rulli, tamponi.

Domenica, invece, sarà la volta dell’oreficeria, dove osserveremo come viene realizzato un manufatto su misura utilizzando strumenti tradizionali lontani dagli stampi industriali, con cui gli artisti lasciano la propria firma, tra luccichii ed i suoni di lime, martelletti, bilance, calibro, filiere, trapani, morsi e tenaglie.

Dopo tutto questo gran lavorare non mancherà una sosta per rifocillarci, approfittando di una piccola degustazione di prodotti tipici romani.

Non mancate!



info utili

Costo tour: 20 euro a persona

Durata tour: 2 ore e mezza

Tour Sabato inizio ore 10:30 fine ore 13:30

Tour Domenica inizio ore 15:00 fine ore 17:30

Prenotazione obbiligatoria

Numero minimo di partecipanti: 10 persone