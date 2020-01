Descrizione evento: SABATO 4 GENNAIO 2020 ???? Ore 12.00 presso Piazza V. Veneto nel cuore del centro storico di S. Felice Circeo siamo lieti di invitarvi alla VII edizione della "Sagra del Canascione" il rito della convivialità verrà rispettato, volendo far gustare a tutti la celebre pietanza del Circeo. Degustazione di:

?? due prodotti tipici dell'autunno/inverno: Castagne e Vin Brulè ????????

?? frittelle sanfeliciane ???? DETTAGLI PROGRAMMA ????

ore 15.00 antichi giochi popolari in piazza

ore 16.30 aspettando la befana con Dalia (laboratorio per bambini)

ore 18.00 spettacolo musicale con la Rino Gerard Band Per scoprirne di più... passate a trovarci!!! INGRESSO LIBERO Per maggiori info:

?? 0773.547770

???? 329.9166914

???? info@prolococirceo.it