Domenica 5 gennaio 2020 primo appuntamento gastronomico dell'anno in Sabina: la Sagra del Polentone e delle Polente Tradizionali farà degustare una serie di ricette locali nel bel Centro Storico di Montasola (RI). A partire dalle ore 12:30, il visitatore potrà assaggiare una serie di piatti a base di polenta: il classico polentone Montasolino (una polenta dura insaporita con guanciale e formaggio pecorino), tre assaggi di polenta classica con altrettanti condimenti locali, la tradizionale Padellaccia cioè costine e Spezzatino di Maiale) dolci a base di polenta e, ovviamente, abbondante vino locale. Aggirandosi per il Borgo, grazie ad un menù a prezzo fisso di 15€, il visitatore potrà andare di cantina in cantina, fermarsi nelle tensostrutture appositamente allestite nelle piazze per mangiare e visitare le bellezze di Montasola aperte per l'occasione: la cappella dell'Oratorio e la chiesa di San Michele, le Mostre permanenti di arti e mestieri e fotografica, il forno comunale, la biblioteca Francesco Cimini e in più tra le piazze e cantine troverete il mercatino della “Creatività” con espositori di artigianato e prodotti tipici locali, il tutto allietato da intrattenimento musicale. Organizzata dal Comune di Montasola, in collaborazione con Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, il Comitato Festeggiamenti e le altre Associazioni Locali, la Sagra del Polentone è l'ultimo degli appuntamenti del progetto Natale 2020 a Montasola, cofinanziato dalla Regione Lazio.