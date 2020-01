Descrizione evento: Acah - All Cops Are Heroes APS ed Italianità vi aspettano al Teatro Manfredi il 6 gennaio 2020 dalle ore 10 via dei Pallottini, 10 ad Ostia Lido Quest'anno la Befana In... Polizia, ideata dal compianto Cavalier Aniello Russo ventuno anni fa, sarà dedicata a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta i Poliziotti "Figli delle Stelle", tragicamente assassinati a Trieste lo scorso ottobre, ringraziamo la Famiglia di Matteo che sarà presente per onorare insieme a noi i nostri 2 Eroi. Facciamo alcuni nomi e lasciamo "nascoste" mille sorprese: La direzione artistica sarà affidata a Paolo Pasquali al secolo #doctorVintage che presenterà la manifestazione assieme alla Giornalista di Ostia TV Silvia Tocci, per i nostri piccoli oltre a tante calze e fantastiche sorprese ci sara la #Befana in carne ed ossa e soprattutto uno spettacolo tutto per loro dal titolo "La vera storia di Tristobaldo burbero" messa in scena da Tina Angrisani e Jano Di Gennaro della Compagnia Teatrale Bolle Spaziali, Guest Star dell'evento Ryan Paris che tutti noi ricorderemo per la Hit mondiale degli anni 80 Dolce Vita, ed una serie di artisti di fama nazionale tra i quali citiamo, per ora, Alessandro Serra e Davide la Rosa molte delle altre sorprese le sveleremo in questi giorni, credeteci saranno tantissime e di gran nome. L'ingresso :sarà come ogni anno gratuito ad invito Whatsapp 3887831588 E-mail befanainpolizia@gmail.com #befanainpolizia #acah #teatromanfredi #6gennaio