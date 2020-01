Descrizione evento: Per te che ami cantare a squarciagola le canzoni che piu’ ami e per rendere la serata ancora più unica abbiamo deciso di iniziare il nuovo anno alla grande, durante la serata vi verranno distribuiti anche gadget a tema fluo. Prenota, mettiti comodamente seduto e fai le tue richieste al nostro animatore, aspetta il tuo turno e goditi la tua esibizione alla grandissima con il nostro spettacolare impianto audio. Puoi scegliere se venire sin dall’aperitivo o cena oppure prenotare dopocena, una serata completa, dove il divertimento non mancherà di sicuro. Vivi alla grande questa serata, sfruttala per un compleanno o una laurea e fai divertire anche i tuoi ospiti per una serata magica!! Prenota subito il tuo tavolo al 0686708250 Angeli Rock Via Ostiense 193 B www.angelirock.it