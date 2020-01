Descrizione evento: Una visita guidata alla scoperta di Galleria Spada e della Prospettiva realizzata dal genio di Francesco Borromini. Una visita guidata per scoprire alcuni dei capolavori architettonici e pittorici del XVI e XVII secolo, custoditi in una galleria che conserva ancora il sapore di una volta, negli arredi e nella disposizione delle opere. Tra i grandi artisti che rendono unica questa collezione ci sono Guercino, Guido Reni, Tiziano, Orazio ed Artemisia Gentileschi e molti altri ancora.



Quando

Sabato 11 Gennaio 2020 alle ore 16:00



Dove

Piazza Capo di Ferro 13, all’ingresso di Palazzo Spada



Costi

Quota di partecipazione € 9 a persona più biglietto di ingresso: intero € 5; ridotto € 2; gratuito per under 18. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/prospettiva-borromini-e-galleria-spada/