Velletri Piazza Mazzini - Piazza Caduti Sul Lavoro - via martiri delle fosse ardeatine

Descrizione evento: Come ogni anno , l‘università Mulattieri e Carrettieri di Velletri , organizza i Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate e la sagra della polenta e dei zampitti quest’anno arrivata alla settima edizione, programma ricco di appuntamenti di rilevante importanza , oltre agli eventi religiosi assisteremo anche ad eventi del programma civile come l‘asta dello stendardo raffigurante Sant’Antonio Abate , la giostra all‘anello , e tanto altro...