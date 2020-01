Descrizione evento: La visita guidata alla Pinacoteca dei Musei Capitolini vuole esplorare in modo approfondito i capolavori conservati all’interno del museo più antico del mondo! E’ possibile ammirare pezzi unici di artisti che hanno segnato per sempre il corso della storia con le loro opere. Le sale espositive raccolgono cronologicamente e territorialmente opere d’arte italiana con importanti “contaminazione” straniere. Tra gli artisti più noti troviamo Caravaggio, Tiziano, Tintoretto, Reni, Rubens, Guercino e molti altri. Un viaggio nella bellezza che non può essere perso!



Quando

Domenica 26 Gennaio 2020 alle ore 16:00



Dove

Piazza del Campidoglio, sotto la statua di Marco Aurelio a cavallo



Costi

La visita guidata prevede una quota di partecipazione di euro 8 a persona. Biglietto di ingresso per i residenti a Roma intero € 14; ridotto € 12; € 2 per under 18. Per i NON residenti intero € 16; ridotto € 14.La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/pinacoteca-musei-capitolini/