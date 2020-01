Descrizione evento: San Valentino 2020 Pacchetti Hotel disponibili il 14 e 15 febbraio 2020 Menu' Cena Flute di prosecco Sfoglia di salmone con insalatina di finocchi e arance Alici marinate con mousse vegetale Riso venere, polpo e pomodorini Lasagnetta di mare con ragù di pesce Risotto cremoso con julienne di calamari e gamberi Filetto di tonno scottato al sesamo con riduzione di marmellata di cipolle rosse e vellutata di patate Tiramisù alle fragole Acqua e caffè Le proposte per gli Innamorati - Cena romantica € 69 per coppia - Cena romantica e pernotto in camera matrimoniale € 119 per coppia - Cena romantica, pernotto in camera matrimoniale e 1 ora in esclusiva alla Otium Wellness Spa € 199 per coppia Info e prenotazioni Tel 065652089 Mail info@ostiaanticaparkhotel.it Whatsapp 3917563826