Ass.ne Musicale Eschilo Via dei Carpazi 14

Descrizione evento: Gianluca LUCANTON IO chitarra

Stefano NUNZI contrabbasso

Andrea NUNZI batteria



Un trio dal sound originale che affonda le radici nel jazz Bebop strizzando l’occhio ai tempi moderni. Si presenta così il Three Dimensional Jazz Trio che venerdì 17 gennaio sarà in concerto presso l’Associazione Musicale Eschilo. La band è composta dal chitarrista Gianluca Lucantonio, principale autore dei testi, ed è completata da Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. L’idea di creare questo trio nasce proprio dall’intento di esplorare le sonorità del trio jazz composto da chitarra, contrabbasso e batteria: una formazione un tempo considerata atipica che, tuttavia, nei tempi moderni ha contribuito ad accrescere la storia del jazz. La band fa dell’interplay e della coesione tra i musicisti il suo perno principale e fa dell’improvvisazione pura uno dei propri cardini essenziali. Il tutto viene arricchito da una tecnica moderna di grande livello, decisamente al passo con i tempi, che si sposa perfettamente con la tradizione bebop, vero e proprio punto di partenza di questa collaborazione.



Ingresso libero per i soci

€ 15,00 tessera con consumazione di benvenuto