Descrizione evento: Escursione giornaliera da Roma in pullman gran turismo con visita guidata -8 Marzo 2020. *Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura, o per chi vuole semplicemente lasciarsi alle spalle per un giorno il caos e i ritmi frenetici della vita quotidiana, regalandosi una gita senza stress alla reggia di Caserta Quando: Domenica 8 Marzo 2020 PROGRAMMA: Appuntamento: dalle h. 8.00 in Piazzale Ostiense, 2 (presso la fontana dell'Acea posta di fronte all’uscita della Metro B Piramide) Partenza per Caserta: h. 8.30 Sosta per il bagno: durante il viaggio verrà effettuata una breve sosta per l'utilizzo dei bagni. Arrivo a Caserta: previsto per le h. 11.00 ca. Visita Guidata del bellissimo Borgo di Caserta vecchia, con i suoi vicoli caratteristici su cui affacciano simpatiche botteghe artigianali, il castello senza tetto e l'antica chiesa. Pomeriggio: h 14.00 visita guidata della Reggia di Caserta e dei suoi magnifici giardini Partenza per Roma: h 17.30 Rientro a Roma: il rientro a Roma è previsto per le h. 19.30 ca. Descrizione La Reggia di Caserta fu realizzata a partire dal 1752 da Luigi Vanvitelli per volere di Carlo di Borbone con lo scopo di erigerla quale fulcro del nuovo regno di Napoli. La Reggia avrebbe dovuto reggere il confronto con quella di Versailles, per tanto fu scelto un luogo di grande fascino e impatto emotivo come quello della fertile campagna casertana. Con la sua superficie di 47.000 mq, cinque piani e quattro cortili interni è la residenza reale più grande al mondo. Gli spostamenti all'interno dei giardini verranno effettuati con una navetta. Presenta al suo interno oltre alle numerose sale di rappresentanza e appartamenti privati, un maestoso scalone d’onore, la Cappella Palatina, il teatro di corte e la Quadreria. Il Parco e la cascata, inoltre, conferiscono al complesso una risoluzione altamente elegante e scenografica. Nel 1997 la Reggia di Caserta è stata dichiarata patrimonio della umanità dall' UNESCO. Informazioni e Prenotazioni: contattare Doranei al telefono 3911360566/ mail verblu@hotmail.com Quota di partecipazione: 50 euro a persona. - Per chi salda nel momento della prenotazione 45 euro - Over 65, ragazzi da 18 a 24 anni 40 euro - Disabili e un loro accompagnatore 40 euro - Chi ha partecipa a 2 o più nostre gite 40 euro - Bambini e ragazzi fino a 17 anni 35 euro Nota Bene - Per poter usufruire degli sconti occorre saldare al momento della prenotazione. - Bambini, ragazzi fino a 24 anni e over 65 dovranno mostrare il documento d’identità. - Disabili e loro accompagnatori dovranno mostrare l’appropriata documentazione socio-sanitaria. La quota include: - iscrizione all’ associazione - trasporto in pullman gran turismo, - pedaggi autostradali, - tassa per i pullman che transitano da e per Roma, - tassa d'ingresso e parcheggio per i pullman che transitano e sostano a Caserta - assicurazione a bordo del pullman, - visite guidate della reggia di Caserta con una storica dell'arte e guida turistica della regione Campania. - noleggio dell'auricolare per facilitare l'ascolto della nostra guida in maniera rilassata, - La quota non include: - Biglietto d'ingresso alla Reggia di Caserta 14 euro + 2,50 euro per l'uso della navetta che consentirà di raggiungere la cima della cascata e altri punti dell'immenso giardino. Biglietto d’ingresso Gratuito fino a 17 anni. Ingresso agevolato a soli 2 euro in ciascun sito per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 24 anni (Attenzione lo sconto è solo per i cittadini dell'Unione Europea che non hanno ancora compiuto i 25 anni). - Mance per gli accompagnatori, la guida turistica, l'autista. *Suggeriamo di offrire "almeno" 3 euro a persona x le mance, queste verranno divise in parti uguali da distribuire al personale. Le mance verranno richieste al termine della giornata e sono facoltative, anche se molto apprezzate dal personale, e un modo carino per ringraziare chi ha contribuito a rendere piacevole la nostra gita! Responsabilità: L'assicurazione coprirà i soci solo a bordo del pullman. Durante lo svolgimento della gita l’associazione offre solo il servizio di guida e accompagnamento, i partecipanti avranno quindi assoluta responsabilità per la propria sicurezza e quella dei propri figli. NOTE DA LEGGERE: *Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul sito della nostra associazione RomaeLazioXTe e delle normative vigenti in materia di associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). *La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci. Informazioni e Prenotazioni: Contattare Doranei al telefono/mail indicato sopra INDICANDO: Nome e Cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini, e ragazzi), Numero di cellulare e Indirizzo mail. *Sarete contattati dall'associazione per completare l'iscrizione che sarà confermata dopo la ricezione della Quota di partecipazione. Per informazioni complete consultate l'annuncio presente sul sito di RomaELazioXTe