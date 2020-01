Descrizione evento: Carnevale al Castello di Bracciano | 9-23 gennaio 2020„ l Castello di Bracciano si prepara a presentare un Carnevale speciale, a misura di bambini. Domenica 9 e 23 febbraio, alle ore 15, andrà in scema il Carnevale con "I vestiti del Re". Carnevale al Castello di Bracciano, il programma Le due giornata prevedono una visita animata per bambini con personaggi e racconto finale " I vestiti del Re" , che prenderà vita nella magica sala delle storie. Una divertente iniziativa dedicata al carnevale, nella quale i bambini saranno protagonisti attivi della favola in un luogo da favola... Date, orari e tutte le informazioni Il Carnevale al Castello di Bracciano si svolgerà nei seguenti giorni e orari: domenica 9 febbraio ore 15,00 domenica 23 febbraio ore 15,00 Ingresso 15 euro (0-3 anni non compiuti gratuito). Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info 06.37898409 - 329.3106062

Per maggiori informazioni: www.teatrohelios.it “



Potrebbe interessarti: https://www.romatoday.it/eventi/carnevale-castello-bracciano-9-23-gennaio-2020.html

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809