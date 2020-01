Descrizione evento: Una visita guidata ad una delle più antiche basiliche di Roma, Santa Pudenziana, ci permetterà di intraprendere un viaggio nel Medioevo romano, nel cuore dell’Esquilino. Inoltre sarà aperto in via straordinaria l’Oratorio Mariano, in cui sarà possibile ammirare i raffinati affreschi risalenti all’XI e XII secolo, tra i quali spicca proprio l’immagine della Vergine tra le sante sorelle Prassede e Pudenziana.



Quando

Sabato 01 Febbraio 2020 ore 11:15



Dove

Via Urbana 160, all’ingresso della Basilica



Costi

Quota di partecipazione di euro 10 a persona. La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/santa-pudenziana-e-oratorio-mariano/