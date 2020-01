Descrizione evento: Una visita guidata nella Domenica dei musei gratis ad uno dei palazzi più importanti della città! Palazzo Venezia infatti racconta con la sua enorme mole e l’eleganza delle sue sale e della sua collezione artistica, la complessa storia di Roma. Sorto a metà del Quattrocento per volere del papa veneziano Paolo II, divenne nel secolo successivo l’ambasciata della Serenissima e poi dell’impero austriaco. Dagli inizi del Novecento fu qui allestito un importante museo nazionale, per poi divenire il quartier generale del governo fascista e ufficio personale del Duce. Oltre alle decorazioni delle sale sarà possibile ammirare la collezione d’arte che presenta capolavori di artisti del calibro dell’Algardi, di Bernini, di Giorgione e di Guercino!



Quando

Domenica 02 Febbraio 2020 alle ore 11:00



Dove

Piazza Venezia 3, all’ingresso del Museo



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona. Biglietto d’ingresso al museo gratuito per tutti. Prenotazione Obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/musei-gratis-palazzo-venezia-roma/