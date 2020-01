Descrizione evento:

Appuntamento:

Costo della visita:

*Il biglietto di ingresso è Gratuito**

per scoprire da una prospettiva insolita la più imponente cinta muraria della città**Una visita per scoprire da una prospettiva insolita la più grande e meglio conservata delle porte che si aprono nelle: laAnticamente chiamata, era al centro di un articolato sistema di fortificazioni che includeva ancheore 10,50 all’ingresso del Museo delle Mura-Porta S.Sebastiano in Via di Porta S.Sebastiano, 18