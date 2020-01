Descrizione evento: Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 17:00, in via Gaetano Casati 27 si inaugura un affascinante evento artistico di pittura, scultura, fotografia e poesia che celebra i 100 anni della storica borgata romana Garbatella dal titolo “GARBATELLA NEL CUORE”.

La mostra potrà essere visitata dal 15 al 22 febbraio (festivi esclusi) dalle 17:00 alle 19:00.

Mauro Rubini e Tiziana Bartolini, direttori artistici dello spazio espositivo RBN arte, luogo dedicato all’innovazione, al design ed all’arte, pensano, presentano e partecipano all’evento artistico GARBATELLA NEL CUORE.



Una leggenda narra di una Donzelletta dai modi garbati che accoglieva i viandanti in una locanda situata appena fuori le mura di Roma, tra via delle Sette Chiese e la Basilica di S.Paolo. In quei luoghi venne costruito il borgoGarbatella, famoso per la sua struttura urbana ricca di alberi, piante e giardini…

Partendo dal mito, prende forma l’idea di celebrare il quartiere con un evento artisticoin cui quadri, sculture, fotografie e poesiepresentino un posto magico all’interno della Capitale, un luogo fantastico in cui a distanza di cento anni dalla fondazione, edifici antichi, architetture moderne e versi poetici ispireranno il visitatore nel vivere emozioni e sensazioni autentiche, positive e gioiose.

Mauro Rubini





INFORMAZIONI GENERALI



Dove:

RBN arte

Via Gaetano Casati, 27 – Roma



Inaugurazione:

Sabato 15 FEBBRAIO 2020 - ore 17:00



Quando:

Dal 15 al 22 febbraio 2020

Tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00 festivi esclusi



Contatti:

Email rbn.arte@gmail.com

Cell. 340 5434397



Ingresso libero