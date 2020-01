Descrizione evento: DOMENICA 2 FEBBRAIO BRUNCH CON CACCIA AL TESORO DI PIPPI CALZELUNGHE ????

Con la possibilità di affidare i bambini allo STAFF del Giokificio per 3 ore

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 3383609134 petrachengromani@gmail.com http://petrachenglab.it/ Pippi Calzelunghe e la Caccia al Tesoro è una divertente occasione di gioco di squadra, incentrato sulla collaborazione, la partecipazione e lo stimolo delle singole capacità per raggiungere un obiettivo comune: il Tesoro!



Ogni bambino prima o poi sogna di volare con la fantasia nel mondo di Pippi Calzelunghe oppure di attraversare mari e monti per arrivare in Svezia a visitare il parco tematico dedicato al personaggio nato dalla fantasia di Astrid Lindgren. Al Giokificio è possibile risparmiare il volo e viaggiare con la fantasia proprio nel mondo di Pippi Calzelunghe. I bambini possono visitare la ricostruzione reale della casa di Pippi, ispirata all’originale svedese, ritrovare qui tutti i suoi oggetti e poi tornare indietro con un fantastico scivolo: una discesa condita con pura adrenalina.



Il gioco all’interno della casa di Pippi Calzelunghe vuole favorire la formazione della personalità del bambino proponendo il modello di Pippi Calzelunghe in chiave educativa: ovvero non più come la bambina ribelle e senza regole, quanto piuttosto come la bimba che cercando di esprimere la propria personalità, unica, speciale e particolare, inciampa ogni tanto in qualche birbanteria.



Per bambini dai 3 ai 9 anni.



Costo:

Bambino da 3 anni Caccia al tesoro + gioco in ludoteca o parco avventura + brunch (un primo o un secondo a scelta): 20€



Caccia al tesoro + gioco in ludoteca o parco avventura o parete arrampicata: 15€



Con 5€ su ogni pacchetto puoi affidare i bambini allo staff del Giokificio fino a 3 ore.



Brunch genitori:



Primi: lasagna o riso venere con pollo al curry

Secondo : cotoletta di pollo o salsiccia con lenticchie

Contorno: patate al forno o insalata

1 primo + 1 secondo a scelta + acqua: 12€

1 primo + 1 secondo + 1 contorno a scelta + acqua: 15€ Fascia di età: 3 - 9 anni Caccia al tesoro + gioco in ludoteca o parco avventura o parete arrampicata: 15€ Altre indicazioni