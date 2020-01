Descrizione evento: Sabato 15 febbraio 2020 alle 16.30 ci sarà il concerto interattivo di Carnevale per famiglie dell''associazione culturale Pirimpumpara presso L'accademia dei Bambini Via Giovanni de Agostini, 73. Il concerto dal titolo “Ballando Carnevale” è rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e viene eseguito con il metodo Gordon. Si tratta di balli e danze da tutto il mondo per festeggiare la festa della trasformazione: da Venezia a Rio De Janeiro, da Parigi a New York, da Napoli a Mosca: cancan, foxtrot, tarantella ecc.

I musicisti sono: Raffaele Magrone – clarinetto e voce, Sabrina Scriva – chitarra e voce, Maria Giuditta Santori – percussioni e voce Fascia di età: 0 - 7 anni Prezzo: 7 euro a persona 3383609134 petrachengromani@gmail.com http://petrachenglab.it/