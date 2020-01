Descrizione evento: In arrivo uno speciale evento dedicato alla scoperta e all’osservazione del cielo al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. Venerdì 7 febbraio, attraverso spettacoli multimediali nel planetario, formidabile strumento di simulazione del cielo, e osservazioni ai telescopi, adulti e bambini potranno immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e conoscere tutte le meraviglie del cielo del mese. L’evento, con possibilità di accesso alle ore 19:30 e alle ore 21:00, è organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA). Sotto la cupola di 7 metri di diametro del Planetario fisso, in grado di ospitare fino a 50 persone, l’esperto operatore dell’Associazione Tuscolana di Astronomia Marco Tadini illustrerà al pubblico il cielo di febbraio con l’ausilio di foto spettacolari e di video immersivi a 360 gradi. Durante gli spettacoli, di grande impatto emozionale, la scienza e il racconto dei miti legati agli oggetti celesti si fonderanno insieme per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. Agli spettacoli nel Planetario, in programma alle ore 19:30 e alle ore 21:00, seguirà l’osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli operatori dell’ATA.

Per partecipare all’evento occorre prenotarsi compilando il modulo disponibile ai seguenti link: Turno delle 19:30 – http://lnx.ataonweb.it/wp/events/il-cielo-sopra-di-noi-ore-1900-4/ Turno delle 21:00 – http://lnx.ataonweb.it/wp/events/il-cielo-sopra-di-noi-ore-2100-4/