Descrizione evento: Dalle ore 11.00 alle 16.00 si susseguiranno visite guidate speciali dal titolo ‘a passeggio con Darwin’ della durata di circa un’ora condotta da naturalisti che, seguendo il pensiero del grande scienziato, condurranno le famiglie alla scoperta dei segreti della natura, con l’ausilio di modelli tridimensionale e momenti di interazione con il pubblico. Il percorso delle visite guidate toccherà molteplici aree: giraffe, zebre di Grevy, nandù, emù, struzzi, lemuri catta, pinguini del Capo, foche grigie. Durante la tappa alle giraffe si potrà osservare e toccare con mano una vertebra cervicale di giraffa di resina per scoprire che il lunghissimo collo di questo animale è sorretto dallo stesso numero di vertebre del collo umano. A proposito delle zebre, si troverà risposta al significato adattativo delle strisce del mantello. Inoltre si potrà capire perché i lemuri vivono solo in Madagascar e scoprire che i pinguini non volano in aria ma in acqua. Per l’occasione, gli appuntamenti con ‘l’attività A TuxTu con la natura’ (dalle ore 12.45 alle 15.00) saranno a tema adattamento: si potranno osservare da molto vicino le caratteristiche nascoste di alcuni rettili e anfibi e scoprire che i serpenti hanno le zampe, le rane respirano con la pelle, etc. Tutte le attività della giornata sono comprese nel prezzo del biglietto di ingresso. Continua il supporto del Bioparco all’Associazione Australiana Zoo e Acquari (ZAA) per l’emergenza Australia. I visitatori possono contribuire con una donazione presso il Bioparco, oppure aderendo alla raccolta fondi: https://www.zooaquarium.org.au/. Il fine è lo stesso: sostenere le attività di salvataggio, cura e riabilitazione fisica e psichica degli animali coinvolti, per poterli riportare in natura. Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/bioparcoroma/ CREDITO FOTO: Massimiliano Di Giovanni - Archivio Bioparco ----------------------------------------------------- BIOPARCO DI ROMA INFO: www.bioparco.it - 06.3608211 ORARIO 9.30 – 17.00 (ingresso consentito fino alle ore 16.00) TARIFFE ingresso gratuito per bambini al di sotto di un metro bambini di altezza superiore ad 1 metro e fino a 10 anni: € 13.00 biglietto adulti: € 16.00 EVITA LA CODA! I biglietti si possono acquistare anche on line sul sito web del bioparco.it: https://ecommerce.bioparco.it/it/shop/biglietti