Descrizione evento: La domenica a pranzo da Angeli Rock è dedicata alle famiglie!

Ebbene si, ogni domenica avrete il piacere di vivere il nostro locale ed un piacevole pranzo senza dovervi preoccupare dei vostri piccoli!



I nostri animatori faranno in modo che i vostri bambini passeranno le ore più divertenti della giornata affianco a loro facendoli scatenare come più gli piace !



Sarà allestito un corner dove poterli far giocare in maniera creativa con gli animatori professionisti che li faranno impazzire di gioia il tutto mentre voi vi rilasserete nel piano superiore mangiando comodamente con i vostri familiari.



Volete sapere come funziona? …Quali sono le formule?



Semplicissimo, ordini alla carta oppure puoi usufruire del nostro brunch domenicale, paghi solo quello che consumi, l’animatore lo mettiamo noi TOTALMENTE GRATIS!!!



Prenota subito il tuo tavolo, chiama il 0686708250



Angeli Rock

Via Ostiense 193B

(metro Basilica di San Paolo)

www.angelirock.it