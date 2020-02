Descrizione evento: Il 27 gennaio è il "Giorno della Memoria", istituito dal Parlamento Italiano con il testo di legge 20 luglio 2000 n°211 "al fine di ricordare tutte le vittime della Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati".

Questo evento va ricordato non solo perché è parte fondamentale di un tempo storico tra i più tragici che si ricordino, ma anche perché è diventato il paradigma della violenza, della sopraffazione, del tentativo di cancellazione non solo di un intero popolo e di una tradizione ma di ogni forma di diversità.

Lo sterminio degli ebrei d'Europa si colloca nel cuore stesso di una civiltà e di una cultura che non ha voluto difendere i valori assoluti della libertà, della fraternità, del rispetto per ogni singola persona.



PROGRAMMA



BENVENUTO: Prof. FRANCESCO CORNACCHIA Dirigente Scolastico IIS "Largo Brodolini" Pomezia



SALUTI:

ADRIANO ZUCCALA' Sindaco di Pomezia

Messaggio di S.E. R. MARCELLO SEMERARO Vescovo di Albano Laziale

PASTORE LUCA MARIA NEGRO Presidente FCEI Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



OYFN PRIPETSHIK: Melodie Ebraiche a cura dei MM ROBERTO BONFE' e PAOLA PIGLIALARMI



LA MEMORIA COME SFIDA EDUCATIVA E LA RESILIENZA: DOTT. MASSIMO FINZI Assessore alla Memoria della Comunità Ebraica di Roma



LETTURE a cura degli alunni: Introduzione della PROF.SSA DEBORAH D'AURIA referente "Progetto memoria" I.I.S. "Largo Brodolini" Pomezia (Rm)



GIUSTI IERI 1938 GIUSTI OGGI 2020 OBLIO, MEMORIE DIMENTICATE: GEORGES de CANINO Artista



NON STA A TE COMPLETARE L'OPERA, MA NON SEI LIBERO DI SOTTRARTENE (Pirqè Avot 2,16): PROF. OTTAVIO DI GRAZIA Università degli studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"



IL MORBO "K": LA STORIA DI SARA E GABRIELE SALVATI NEL '43:

GABRIELE SONNINOTestimone



INTRODUCE E MODERA: DOTT. CLAUDIO PROCACCIA Direttore del Dipartimento per i Beni e le Attività Culturali della Comunità Ebraica di Roma



Con il Patrocinio dell'Amministrazione della Città di Pomezia, Il MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Comunità Ebraica di Roma