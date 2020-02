Descrizione evento: Una visita guidata alla basilica di Santa Maria in Aracoeli per scoprire tutte le storie e le leggende legate ad uno dei luoghi di culto più interessanti di Roma! A partire dalla celebre scalinata, si visiterà l’interno di questa chiesa che conserva ancora le tracce della sua lunga storia, iniziata nel VI secolo d.C., quando sui resti dell’imponente tempio dedicato a Giunone Moneta, fu eretto un primo luogo di culto dedicato alla Vergine, proprio su una delle alture del celebre Campidoglio. Le trasformazioni avvenute nei secoli si ritrovano nelle importanti decorazioni interne e nei numerosi capolavori, tra cui opere di Pietro Cavallini e Arnolfo di Cambio, Benozzo Gozzoli e Andrea Bregno, Pinturicchio e Pomarancio solo per citarne alcuni.



Quando

Sabato 22 Febbraio 2020 ore 16:00



Dove

Piazza dell’Aracoeli, in cima alla scalinata della Basilica



Costi

Quotadi partecipazione euro 8a persona. Prenotazione obbligatoria.



Infoe prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/la-basilica-di-santa-maria-in-aracoeli/