Descrizione evento: Una speciale visita guidata a Castel Sant’Angelo per scoprire la storia millenaria di questo monumento, che da Mausoleo dell’Imperatore Adriano divenne fortezza papale. Imperatori, papi, amori, potere, intrighi e lotte... tutto verrà raccontato grazie alla nostra visita guidata nelladomenica dei musei gratuiti! Numerosi artisti sono stati convocati per la sua realizzazione e decorazione, trasformando la struttura da puro fortino in palazzo incantevole. La sua mole domina la città e il panorama dalla cima della sua terrazza, protetta dall’Angelo, è qualcosa di davvero straordinario. Non si può dire di conoscere Roma senza aver visitato almeno una volta il suo Castello...



Quando

Domenica 01 Marzo 2020 ore 16:00



Dove

Lungotevere Castello, all’ingresso principale del Castello



Quanto

Quota di partecipazione € 10 a persona. Biglietto di ingresso gratuito per tutti. Prenotazione obbligatoria. All’ingresso potrebbe esserci un po’ di fila da fare prima di entrare.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/castel-santangelo-musei-gratis-roma/