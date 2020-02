Descrizione evento: CREATION Mostra di Arte Contemporanea itinerante Terza tappa al MAVNA con il patrocinio del Parco Valle del Treja e del Comune di Mazzano Romano La Terza Edizione della doppia personale CREATION sarà presso il MAVNA a Mazzano Romano il 22 e 23 Febbraio 2020. Sabato 22 Febbraio alle ore 17.00 avranno luogo dei dibattiti e delle performance inedite al MAVNA. Portare l’arte contemporanea nelle cittadine e piccoli centri Italiani e porre l’attenzione sulle realtà storico-artistiche del territorio è fondamentale per le artiste. Attraverso un dialogo aperto e divulgativo su che ruolo abbia l'arte contemporanea al giorno d'oggi, spesso fruita solo nelle grandi città, si orienterà verso di essa ogni tipo di pubblico. Nelle precedenti edizioni i dibattiti ed il coinvolgimento attivo dello spettatore sono stati fonte di ispirazione non solo per le artiste ma per un pubblico estremamente variegato. Bambini, adolescenti ed anziani hanno potuto superare l’ostacolo della non comprensione che è spesso associato a forme di arte astratta o performativa. In un decennio dove siamo sempre più assuefatti dal mezzo digitale, dall’osservare tutto attraverso il filtro di uno schermo, poter avere un contatto reale ed immersivo con l’arte ci sembra ancora più necessario. Attraverso una serie di performance nell'area archeologica del SANTUARIO FALISCO DI MONTE LI SANTI le artiste instaureranno un contatto profondo con il territorio della Valle del Treja, la natura e la storia di cui è intriso. Cercheranno poi di convogliare questa esperienza nel corso della due giorni al MAVNA, dove sarà possibile osservare la documentazione di questi interventi e prendere parte a delle performance dal vivo. Inoltre le opere fotografiche di Leonardo Damo illustreranno in maniera del tutto originale i luoghi e gli interventi artistici sul territorio. La doppia personale sarà ospitata nella sala principale del museo, fianco a fianco alle antichissime maschere votive ritrovate nel 2014 al SANTUARIO DI MONTE DI SANTI. Lo spettatore potrà quindi esplorare un territorio unico nel suo genere, fonte di contemplazione ed ispirazione per "Macrocosmo e Microcosmo" di Jessica Pintaldi ed ammirare le maschere che hanno coadiuvato la ricerca di Marta Pisani in "Maschere per Rituali Moderni". La prima tappa della mostra, ospitata a Calcata ha visto grande partecipazione di visitatori. Attraverso i dibattiti con le artiste e con le personalità del luogo è stato possibile esplorare il concetto di visione e percezione dell'opera d'arte all'interno di un contesto più intimo come può essere la realtà di un borgo. La seconda tappa della mostra a Magliano Romano, non distante dallo studio delle artiste, ha visto delle performance nella Grotta degli Angeli, a pochi passi dal centro storico. I visitatori hanno potuto conoscere un luogo quasi dimenticato e ricco di storia. Creation nasce dal desiderio di collaborazione e condivisione del momento creativo tra due artiste accomunate da un continuo desiderio di ricerca. Marta Pisani e Jessica Pintaldi frequentano insieme il Liceo Artistico Caravillani di Roma nei primi del duemila. Compagne di banco e di cavalletto trascorrono lunghe giornate studiando la figura umana, la prospettiva, il modellato e le tecniche più tradizionali. Già da allora Jessica dimostrava uno spiccato interesse per la pittura e per l'arte astratta. Marta invece ha da sempre una passione per il costume e le culture antiche. Le loro strade si separano durante il periodo universitario dove Marta intraprende la strada del Costume e della Moda e Jessica quella della pittura e poi della grafica all' Accademia di belle Arti di Roma. Nella primavera del 2019 decidono di condividere lo studio e la sperimentazione creativa in un ambito relativamente nuovo ad entrambe, la terracotta. Nasce così l'idea di CREATION una mostra di due artiste estremamente diverse ma unite dalla necessità di scoperta e sperimentazione del processo creativo.