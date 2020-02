Descrizione evento: Nell’estate del 2014, durante uno scavo archeologico nell’area templare della profonda Valle del Treia, sono riemerse 36 maschere femminili integre e frammenti che testimoniano la presenza di almeno 300. Erano state depositate in una fossa durante un rito collettivo dalle donne falische della comunità di Narce (VI –II secolo a.c.). Ora sono custodite presso il Museo Archeologico Virtuale di Narce. L’iniziativa Dialogo con le origini vuole ricordare la straordinaria scoperta, far conoscere l’esistenza di questo affascinante patrimonio e la potente suggestione che ha ispirato il lavoro di giovani artiste, dimostrando la vitalità del dialogo tra archeologia e arte contemporanea. Dialogo con le origini sarà intersezione e scambio. Il Museo Archeologico Virtuale di Narce (Mazzano Romano) ospiterà la mostra Creation di Marta Pisani e Jessica Pintaldi.

Il Granarone (Calcata) accoglierà l’installazione e mostra Le maschere rituali delle donne falische, accompagnata dalla conferenza di Orlando Cerasuolo. Mostre e installazione saranno visitabili nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 22 febbraio ore 17.00

MAVNA Piazza Giovanni XXIII. Mazzano Romano CREATION MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA ITINERANTE Maschere per rituali moderni di Marta Pisani Macrocosmo e Microcosmo di Jessica Pintaldi Fotografia Leonardo Damo inaugurazione della mostra di arte contemporanea il 22 ore 17.00



DIALOGO CON LE ORIGINI 23 febbraio ore 16.30 Il Granarone Via Porta Segreta 9 Calcata Dialogo con le origini. Le maschere rituali delle donne falische Fotografie, installazione, video Un altro me. Le maschere nel Mediterraneo antico tra teatro e rito conferenza a cura di Orlando Cerasuolo, archeologo e direttore del Museo Archeologico Virtuale di Narce e reading