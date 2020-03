Descrizione evento: Un caratteristico borghetto medievale, sorto attorno all'antico tempio romano dedicato alla Dea Fortuna risalente al secondo secolo a.C., farà da contorno a questa serata dedicata alla musica dei THE DOORS, che giusto mezzo secolo fa vivevano il loro ultimo anno di attività.



L'evento è proposto dall'associazione Mentelocale di Palestrina, con la partecipazione della tribute-band The Other Side.



Il nome The Other Side (inteso come “l'altra parte”) si ispira al titolo del brano di apertura del primo album dei THE DOORS, pubblicato nel 1967, ed è ispirato all'idea del viaggio metafisico e del superamento del varco verso l'inconscio e le emozioni.



Ciò che si vuole dare è una musica il più possibile sincera e trasparente, che pur nel rispetto del concept musicale doorsiano lasci ad ogni musicista piena libertà di espressione. La finalità dello show è infatti lontana dal voler imitare l'originale, ed ha invece come principale obiettivo quello di trasmettere al pubblico lo spirito musicale dei THE DOORS, il phatos dei loro spettacoli e il sound dell'epoca, grazie anche all'uso di strumentazione vintage come il Vox Continental, il Farfisa Compact Deluxe o il Fender Rhodes, che hanno caratterizzato il sound doorsiano.



THE DOORS: spirito ed emozione.



---



Sabato 21 marzo, ore 22:00

MENTELOCALE

Via Porta San Francesco, 1

00036 Palestrina (RM)

Per info e prenotazioni: 3349447619