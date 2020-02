Descrizione evento: Roma ad Hoc vi accompagnerà alla scoperta di insolite storie che si celano nei luoghi simbolo delle origini dell’Urbe. La visita partirà dal Campidoglio, fulcro religioso dell’antica città, dove ci concentreremo su sinistre apparizioni che da secoli animano le notti del colle. Incontreremo, poi, Tarpea e la sua storia leggendaria, enigmi che celano tesori ancora da trovare e il luogo misterioso dove si posò la cesta di Romolo e Remo. Proseguendo conosceremo curiosità e strane storie legate alla celebre Bocca della Verità, fino ad arrivare al Circo Massimo, custode di avvenimenti di straordinaria importanza per la storia di Roma. Appuntamento ore 10.30 al Campidoglio, presso la statua di Marco Aurelio. Costo visita guidata, comprensivo del noleggio delle radioguide: 12 €, 6 € minori di 18 anni, minori di 10 anni 2 € per il noleggio della radio (facoltativo). Durata: 2 ore circa. Per prenotare mandateci una EMAIL: romaadhoc@gmail.com, lasciando nome, numero di partecipanti e un recapito telefonico; oppure scriveteci su WHATSAPP al numero: 324 0950351. In alternativa potete chiamarci ai numeri: 324 5815028 – 324 0950351 (preferibile email e whatsapp). Prenotazione obbligatoria.