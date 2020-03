Descrizione evento: All Routes Lead To Rome, "Meeting degli Itinerari, delle Rotte, dei Cammini e delle Ciclovie" in collaborazione con il Parco Archeologico dell'Appia Antica ed il Parco Regionale dell'Appia Antica e con il partner tecnico EcoBike organizza una pedalata guidata straordinaria per partecipare alla presentazione della mostra fotografica "L'Appia ritrovata" di Paolo Rumiz presso il Complesso di Santa Maria Nova (Villa dei Quintili).

Percorreremo la Via Appia Antica fino al Complesso di Santa Maria Nova dove alle ore 16:00 assisteremo alla presentazone della mostra (ingresso eccezionalmente gratuito per i partecipanti), ripartiremo in sella alle nostre biciclette e dopo aver percorso in parte la Via Appia Antica con i suoi sepolcri entreremo nella Valle della Caffarella. N.B.: solamente all'andata percorreremo il primo tratto dell'Appia Antica aperto al traffico auto (di circa 1,5 km) non potendo utilizzare il sentiero delle Catacombe di San Callisto, chiuse proprio il mercoledì. In collaborazione con: Cammini d'Europa, Discesa Internazionale del Tevere, Gatti della Regina Viarum, Parco Lineare Roma Est, RomaCammina, Sentiero Pasolini, SIMTUR, Via Nicolaiana e Viandando. Punto di partenza/arrivo: Via Appia Antica, 56 (il giardino accanto al Centro Servizi Appia Antica)

Orario appuntamento: 14:15

Orario partenza: 14:30

Orario arrivo: 18:00 c.a

Durata: 3 ore c.a

Distanza: 12 km

Ingressi (gratuiti): Villa Capo di Bove, Santa Maria Nova

Accessibilità: strada asfaltata/sanpietrino/basolato antico/sterrato

Lingua: italiano Quote di partecipazione:

- E' possibile acquistare il ticket nolo bici + visita al prezzo di € 10,00 + spese di prevendita

- E' possibile acquistare il ticket nolo E-Bike (bici a pedalata assistita) + visita al prezzo di € 20,00 + spese di prevendita

- Per chi viene con la propria bici il prezzo la partecipazione è gratuita NB: Per la tipologia del percorso l'evento è riservato ai maggiori di 14 anni.

NB: Percorso non adatto a bici pieghevoli e da corsa

NB: Non è previsto l'utilizzo di seggiolini per bambini PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: parcoappiaantica.eventbrite.it COME RAGGIUNGERCI:

Mezzi pubblici per raggiungere il punto di partenza: Bus 118-218 (fermata Appia Antica/Domine Quo Vadis)

Parcheggio auto (gratuito): consigliato Via Tito Omboni, Largo Galvaligi (Parco Scott)