Descrizione evento: Una passeggiata per andare alla scoperta del Gianicolo Risorgimentale e delle sue splendide terrazze, che offrono una visuale indimenticabile su tutta la città. Già sacro per gli antichi romani, il colle nel corso dei secoli divenne teatro di storie e monumenti affascinanti, che ricordano uno dei periodi più intensi della storia dell’Italia, come la statua di Garibaldi e i busti dei patrioti italiani che combatterono per la libertà di Roma. Sarà inoltre possibile entrare all’interno di Porta San Pancrazio per visitare il museo garibaldino.



Quando

Domenica 15 Marzo 2020 ore 10:00



Dove

Largo di Porta San Pancrazio, all’ingresso del Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona, gratis under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e contatti

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/porta-san-pancrazio-e-il-gianicolo-risorgimentale/