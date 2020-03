Descrizione evento: Cosa accade quando l'arte, in tutte le sue forme, si unisce alle nuove tecnologie, in una location non convenzionale? Prende forma una nuova iniziativa intitolata DGTL ArtFest.



Il collettivo Gasss in collaborazione con Intratteni-menti, ha deciso di proporre audacemente già a dicembre, la prima edizione di questo format.



Mentre il prossimo weekend torna la seconda edizione del DGTL ArtFest, con l’obiettivo di far apprezzare alla comunità pontina gli eventi di ultima generazione e le nuovissime forme d’arte.



Il 7 e l’8 marzo,l’Ex Torre Idrica Pontina ospita il DGTL ART#2.



Questa volta l’iniziativa mette sotto i riflettori la figura della donna, attraverso: talk, incredibili performance, geniali installazioni, mostre di pittura e fotografia.



Due giorni interamente dedicati alla musica e alle arti visive, con la partecipazione di grandi artisti del settore.



Lasciatevi coinvolgere dalle numerose attività proposte e dalle iniziative che renderanno voi stessi i protagonisti di questa seconda edizione del DGTL ArtFest.



Non perdete l’occasione di assistere alla performance di Massimetto Blues feat EUGENE, l’esibizione live che conquisterà il pubblico attraverso l’elettronica di EUGENE e il tocco pop di MASSIMETTO.



Molto atteso è anche il ritorno di un duo davvero eclettico e talentuoso, quello di Vincenzo Pizzi& Elio di Paolo.

Protagonisti già della prima edizione del DGTL ArtFest, Vincenzo ed Elio sono pronti ad offrire al pubblico una seconda performance ibrida audio/video che lascerà sicuramente il segno.



Tra le attività promosse a cui potrete partecipare vi è la performance interattiva a cura di MODULO PROJECTtracui LACCIO& FRANCESCA CRISTOFOLI. Il team di coreografi e ballerini professionisti che coinvolgerà i presenti in prima persona, attraverso una performance studiata solo ed esclusivamente per l’occasione.



Per dare l’opportunità al pubblico di conoscere da vicino le particolarità delle arti urbane è dato largo spazio anche alla performance di Live Painting e Installazioni a cura di Truffiodel Wild Style Tatooe WAMEdell’Hawana Family Creew.



Anche la fotografia ha un ruolo chiave nel DGTL ART#2. Durante l’evento sono presentati progetti fotografici a cura di Erica Bellucci, Iris Gentili, Sofia Noce, Eleonora Di Folco, Mirko SperlongaeMarianna Carolina Sale.

L’evento trova la sua unicità anche attraverso i dj set di Simone Leva e Rêveur, volti già noti al pubblico grazie alla loro collaborazione con il Ribbon Club di Terracina.



Il DGTL ART#2 ha inizio sabato 7 marzo alle ore 18 e l’evento si disloca attraverso i 3 livelli della Torre Idrica.



L’ingresso è al piano zero dove il pubblico è accolto in una chill zone con a disposizione anche un angolo drink & food.

Si prosegue poi per il primo livello e quello successivo, in cui vengono promosse le performance e italk show.



Durante l’evento è possibile partecipare all’aperitivo culturale servito sulla terrazza panoramica insieme allo spettacolo di un bellissimo tramonto.

L’ingresso all’evento è gratuito, occorre solo versare un contributo associativo per accedere al percorso interattivo che ricordiamo, si terrà attraverso i livelli superiori della Torre Idrica.



Tutte le iniziative promosse durante l’evento rivolgono una particolare attenzione a principi di sostenibilità dell’ambiente e si ringrazia il Comune di Pontinia per il supporto necessario, reso ai fini della realizzazione dell’evento.

Location:MAP Ex Torre Idrica -

piazza Roma 1, 04014 Pontinia.



Per ulteriori info:

https://www.facebook.com/events/684080932400202/

https://www.facebook.com/GASSS-1508467762726906/

https://www.facebook.com/ribbonclublive/

https://www.facebook.com/MAPExTorreIdrica/