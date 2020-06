Descrizione evento: I Mercati, il Foro e la Colonna di Traiano

Visita guidata con possibilità di utilizzare la MIC card



QUANDO

Domenica 7 giugno 2020, h 17.00



INFO

-La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell’arte e relatrice turistica.

-Durata: circa 2 ore.

-Accoglienza e registrazioni: da 30’ prima, in Via IV Novembre 94 (presso l'ingresso dei Mercati di Traiano).

-Come raggiungerci: il sito è facilmente raggiungibile dalla fermata della Metro B "Circo Massimo".

-La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ biglietto d’ingresso: il museo è inserito nel circuito della MIC card (costo 5 euro CLICCA QUI per scaricare il modulo di richiesta);

gratis bambini (0-17); €13 adulti residenti a Roma; €15 non residenti.

Il costo del biglietto potrebbe subire delle modifiche in occasione di mostre od altri eventi, si consiglia quindi di consultare la tariffa sul sito dei Beni Culturali CLICCANDO QUI

+ auricolare €2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



DESCRIZIONE

Il foro, la colonna coclide, la basilica Ulpia e i mercati di Traiano costruiti agli inizi del II d.C grazie al progetto avveniristico di Apollodoro di Damasco, il quale tagliò le pendici del colle Quirinale per un’ altezza di circa 30 metri attraverso un ingegnoso sistema di esedre e ambienti voltati a crociera in grado di sopportare il peso della collina retrostante. Scopo della visita sarà quello di analizzare le nuove teorie avanzate dagli studiosi d'archeologia, che a seguito del rinvenimento di un'epigrafe, hanno reinterpretato le strutture architettoniche dell'emiciclo dei mercati, non più come un luogo dedito ai commerci, ma come un centro polifunzionale, strettamente legato alle attività del foro. Sarà inoltre possibile visitare la cisterna rinascimentale, sita a fianco della Grande Aula, in cui sono state musealizzate delle anfore provenienti da tutte le parti dell'Impero, importante testimonianza legata al sistema dei commerci nel mondo antico. La visita si concluderà sulla terrazza panoramica, dominata dalla Torre delle Milizie e dalla Loggia dei Cavalieri di Rodi, rare testimonianze della Roma medievale, e da cui è possibile godere una spettacolare vista sui Fori Imperiali, spingendo lo sguardo fino al Colosseo e alle bianche strutture del Vittoriano.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



