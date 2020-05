Descrizione evento: La Galleria Ess&rrE inaugura la seconda mostra del calendario che fino a fine settembre vedrà protagonisti artisti di ogni calibro provenienti da tutta Italia. In questo caso la mostra personale di Anna Maria Tani vede nella sua particolarità l’ecletticismo di questa artista romana che già viene promossa in tv nel progetto Laboratorio AccA della Galleria Ess&rrE ogni domenica dalle 22:00 alle 0:30 sui canali 123 D.T. e 868 Sky di Arte Investimenti presentata da Giorgio Barassi. Temi importanti, universali, diversi per tecniche e caratteristiche che con estrema maestria Anna Maria Tani riporta sulle tele con dovizia di materiali e particolari che fanno parte della sua capacità pittorica. Opere che attraggono per cromia, semplicità e diversità nel mondo astrale immaginifico. Anna Maria Tani è inoltre capace incisore, tecnica specifica che può essere in cavo o in rilievo. La tecnica in cavo consiste in una matrice di metallo che può essere incisa direttamente, oppure incisa con acidi. Tale tecnica viene denominata in cavo perché l'inchiostro di stampa penetra nei solchi formatisi per azione del bulino o dell'acido. E lei è veramente maestra della tecnica. E qui ritorniamo all’ecletticità dell’artista dove ogni tela, carta, legno prendono forma con l’uso sapiente delle mani, del pennello e degli inchiostri.