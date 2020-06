Descrizione evento: Preiscriviti al corso di filosofia attiva di Nuova Acropoli scrivendo a roma@nuovaacropoli.it o al numero 3667123501! 4 incontri introduttivi online gratuiti, il primo appuntamento sarà : Lunedì 15 giugno sulla piattaforma Zoom Ore 19:00 Il programma del corso è: Filosofia per Vivere: pensare, sentire, agire tra filosofi d’Oriente ed Occidente; Il poema epico Bhagavad Gita: la battaglia interiore; Stoicismo: la Felicità attraverso la Morale; Platone: il mito della caverna.

La Filosofia Attiva è una filosofia pratica, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti. Pensiero ed azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società. Se desideri anche tu un mondo migliore e condividi l'idea che il processo di cambiamento della società dipende da ciascuno di noi, prova la nostra proposta di Filosofia Attiva. Ci incontremo in video per quattro appuntamenti per dialogare su come poter affrontare meglio il periodo che stiamo vivendo e fare qualcosa per migliorare la nostra società. Scopriremo insieme gli strumenti che la filosofia ci mette a disposizione seguendo le orme del grande Platone con la sua idea del mondo, saremo Arjuna con gli stessi dubbi sul senso della vita ed andremo alla ricerca della felicità con gli Stoici. Sarà solo un assaggio, ma ci darà l'idea di quanta abbondanza offra la tavola imbandita della filosofia. Non possiamo restare ad ammirarne la bellezza e varietà di colori; dobbiamo nutrirci di essa ed assimilarla per vivere meglio con noi e con gli altri. Questa è la nostra proposta. Se vuoi provare, pre - iscriviti inviando una email all’indirizzo roma@nuovaacropoli.it o visita la pagina dedicata a questo indirizzo Sarai ricontattato e ti verranno comunicate le modalità di collegamento.