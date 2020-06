Descrizione evento: Vacanze romane

Passeggiata alla scoperta dei segreti delle piazze e delle fontane più belle di Roma, attraversando anche luoghi meno noti su cui si affacciano palazzi ricchi di storia e grande ascino.



DESCRIZIONE

Una divertente passeggiata alla scoperta degli angoli più segreti e delle piazze più affascinanti della nostra capitale. Un museo all’aperto che il mondo ci invidia, da sempre luogo d’incontro per romani e forestieri.

Attraverseremo luoghi celebri come Piazza Navona, Fontana di Trevi od il Pantheon, ma anche angoli più appartati e suggestivi come Piazza Sant'Ignazio o Piazza di Pietra. Un percorso classico che non ci si stanca mai di ammirare.



INFO

-La visita sarà condotta da: Beatrice Ricci, storica dell'arte e relatrice turistica.

-Durata: circa 2 ore.

-QUANDO: Domenica 14 giugno 2020, h 18.00

-Accoglienza e registrazioni da 30' prima: in Piazza Navona (davanti all’Ambasciata brasiliana).

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE .



COSTO

-Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10

Ragazzi (14-17 anni) €6

Bambini (6-13 anni) €3

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



Sconto: €1 di sconto per ciascun partecipante (bambini e adulti).

Per ottenere lo sconto dovrete specificare al momento della prenotazione il nome del portale in cui avete letto di questa visita.



PRENOTAZIONI consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA

via mail a romaelazioxte@gmail.com

o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3395924941 o 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



