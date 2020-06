Descrizione evento: Sabato 20 Giugno 2020, h 21.00

Roma Tour serale in bicicletta: "La Grande Bellezza"

Passeggiata al chiaro di luna nei luoghi de "La Grande Bellezza"

Percorreremo i luoghi che hanno reso celebre Roma, immersa nel fascino del passato, attraverso gli occhi di Jep Gambardella, personaggio mondano e disincantato de "La Grande Bellezza" che ha consacrato la città.



Itinerario: Via Veneto, Piazza Barberini, Fontana di Trevi, Piazza Navona, Largo Argentina, Piazza Venezia, Colosseo.



Durata: circa 2 ore circa.

Accoglienza e registrazioni: da 30' minuti prima, Largo Marcello Mastroianni 1 (presso il Cine Caffè Casina delle Rose).



Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

€10 intero; €8 (16-18); €6 (10-15).

+ auricolare €2



Nota Bene: La nostra guida utilizzerà piste ciclabili dove disponibili. La visita non è particolarmente adatta per ciclisti dilettanti, e bambini piccoli. Si consiglia di indossare il casco, portare con se il fratino (gilet catarifrangente) e avere la bicicletta dotata di luce.



PER CHI NON HA LA BICICLETTA

Prenotazioni (consigliate ENTRO IL GIORNO PRIMA): via mail a romaelazioxte@gmail.com o inviando un SMS (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3463708478, oppure 3383435907.

INDICANDO :

data e titolo della visita,

nome e cognome di chi effettua la prenotazione,

numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini),

numero di cellulare e indirizzo mail di chi ha effettuato la prenotazione.

*La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni.



NOTE DA LEGGERE

Per partecipare alle nostre attività è necessario essere socio oppure diventarlo, nel rispetto del nostro Regolamento (pubblicato sul nostro sito: http://romaelazioperte.blogspot.it/) e delle normative vigenti in materia di associazionismo.

*La quota sociale (inclusa nel contributo di partecipazione, di cui sopra) è prevista dalle normative che in Italia disciplinano l'associazionismo. Quota sociale, contributi di partecipazione e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.“



