Descrizione evento: Roma, 29 Giugno 2020 Fuoco alle polveri! A Cinecittà World arriva l’autentico spettacolo delle Girandole pirotecniche di Michelangelo per la Festa di San Pietro e Paolo, patroni di Roma. A Roma la festa patronale 2020 risplende con emozioni rinascimentali il 29 giugno con il vero spettacolo di Girandole con musica. Quest’anno in esclusiva solo a Cinecittà World! Ruote di fuoco, diavolerie pirotecniche e comete scintillanti danzeranno impavide in un maestoso abbraccio di colori che stupirà la notte capitolina di San Pietro e Paolo. Una giornata di festa imperdibile che ci regalerà grandi emozioni. Il 29 giugno, dal parto dell’ingegno del “divino”, il più grande artista rinascimentale, nasce questa fastosa e scintillante scenografia per magnificare la notte di San Pietro e Paolo, nella piazza centrale del parco a tema del Cinema e della Tv di Roma, regalandovi suggestioni uniche. Solo a Cinecittà World potrete riscoprire la vera tradizione, rivivendo lo storico evento. Lunedì 29 Giugno, atmosfere colorate e travolgenti, attrazioni aperte fino a notte, Cinepiscina, Truck Food con golose specialità (arrosticini, carciofi alla giudia, pizza a portafoglio, hamburger gourmet, fish & chips e tanto altro) passeggiando tra le attrazioni e i grandi set cinematografici del parco e gran finale con il meraviglioso spettacolo rinascimentale delle Girandole Pirotecniche di Michelangelo con musica. Ingresso pomeridiano/serale euro15 dalle ore 15, gratis per bambini inferiori al metro. Promozione speciale per i biglietti intera giornata dalle ore 11. Sconti e biglietti su stelledifuoco.com – Info 328.2050980 o sulla pagina ufficiale Facebook@stelledifuoco